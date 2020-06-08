Телави, Грузия, , 11:27 — REGNUM Депутата муниципального совета (сакребуло) в Грузии подозревают в ранении двух человек. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, инцидент произошел в селе Гамарджвеба Дедоплисцкаройского муниципалитета края Кахетии. Сообщается, что в ночь на 8 июня там произошла ссора местного депутата с двумя мужчинами в возрасте до сорока лет.

Местные жители сообщили, что представитель сакребуло с помощью холодного оружия защищался от нападения. Оба нападавших были ранены.

Причина конфликта пока неизвестна. Раненых сначала доставили в местную больницу, где им сделали операцию. После ухудшения состояния их отправили в столицу.

Правоохранители начали расследование инцидента. По данным МВД Грузии, депутат задержан и признался в содеянном.