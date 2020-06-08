Уфа, , 11:24 — REGNUM Водителю автобуса, по вине которого погибли шесть пассажиров, вынесли приговор в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что летом прошлого года на 51-м км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк Архангельского района 33-летний водитель допустил опрокидывание пассажирского автобуса, который следовал по маршруту д. Миндигулово Бурзянского района — г. Набережные Челны.

В этом ДТП погибли шесть пассажиров, еще 32 пассажира пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, которое повлекло гибель людей.

Отмечается, что обвиняемый водитель — житель Татарии — признал вину. В результате суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. При этом ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу.

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