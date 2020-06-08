Порт-о-Пренс, , 11:14 — REGNUM Как минимум два представителя СМИ пострадали во время столкновений полиции с участниками протестных акций в столице Гаити Порт-О-Пренсе. Об этом 8 июня сообщают местные СМИ.

Так, сообщается, что журналистка информационного агентства Brève Жессика Журден пострадала в ходе применения отрядами спецназа полиции слезоточивого газа. Она получила тяжелое ранение, когда, как сообщает портал Vanr Bef Info, газовый патрон попал журналистке в колено.

Кроме этого, сообщает о ранении в голову сотрудника прессы Джонсон Сезар, однако при этом не уточняется, к какому именно СМИ он относится.

Также, по данным агентство Haiti Press Network, прошедшие в минувшие выходные протестные акции в Порт-О-Пренсе были связаны с недовольством оппозиции страны зарплатой полиции в размере 50 тысяч гурдов (около $460) и действий президента Гаити Жовенеля Моиза в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в канадском Монреале сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ.