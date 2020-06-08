Чебоксары, , 11:05 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор доценту местного вуза, которого обвинили в получении взяток. Суд признал его виновным, назначив 250 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР и прокуратуре.

Перед судом предстал доцент одной из кафедр медицинского факультета Чувашского государственного университета. Следствием установлено, что в июне 2018 года, действуя через посредника, фигурант уголовного дела получил от одной из студенток 40 тыс. рублей за сдачу экзамена по одной из дисциплин.

«Он же в декабре 2018 года и мае 2019 года, продолжая действовать через посредника, получил от другой студентки в общей сумме 30 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

В правоохранительных органах установили, что средства были переданы «за сдачу зачета, экзамена и отработку пропущенных тем» по одной из дисциплин.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Ему назначено 250 тыс. рублей штрафа с лишением права два года заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях. Приговор не вступил в законную силу.

В следственном управлении обращают внимание на то, что в отношении двух вышеуказанных студенток были возбуждены уголовные дела, их подозревают в даче взяток. Фигурантом уголовного дела стал и посредник, ему инкриминируют посредничество в даче взятки. Расследование данных дел завершено.

Отметим, что в Чувашии сравнительно часто пытаются дать взятку сотрудникам полиции. В частности, по данным следственного управления, в июне 2020 году был вынесен приговор 53-летнему жителю Урмарского района за попытку дачи 5 тыс. рублей взятки автоинспектору, чтобы избежать ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда ему назначено 10 тыс. рублей штрафа.

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