Монреаль, Канада, , 10:54 — REGNUM В канадском Монреале сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ, об этом сообщает издание Montreal Gazette.

В полиции сообщили, что правоохранители вынуждены были пойти на это, поскольку протестующие начали бросать в них различные предметы.

В результате был задержан один человек, который угрожал сотрудникам полиции убийством.

Как сообщало ИА REGNUM, волна протестов и беспорядков под лозунгом «Жизни черных важны» (Black lives matter) началась после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими за мелкое правонарушение. При задержании сотрудник полиции прижал шею Флойда коленом к земле, несмотря на его слова, что он не может дышать.

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