Москва, , 10:38 — REGNUM Мужчина, стрелявший по прохожим из окон своего дома вечером 7 июня, скончался в больнице. Об этом журналистам заявила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В ходе операции по задержанию мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, вследствие чего последним пришлось применить оружие, а мужчина был госпитализирован с ранением.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).