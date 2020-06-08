Москва, , 10:39 — REGNUM Рассказы очевидцев крушения малайзийского «Боинга» рейса МН17 на Украине опубликованы на сайте YouTube. С ними беседовали создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф.

Житель поселка Ольховчик рассказал, что видел истребитель, уходивший «на западную сторону». Сам пассажирский лайнер мужчина не видел, но слышал хлопки, а позднее увидел обломки. Истребитель, по его словам, полетел в сторону Дебальцево.

Очевидец признался, что был удивлён версии о том, что малайзийский «Боинг» сбила ракета. О самолётах при этом ничего не сообщалось.

«Сначала всё было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты. Видел один, точно видел. Второй, слышно было звук, но непонятно, где он был», — рассказал другой очевидец по имени Борис.

Мужчина рассказал о мощном хлопке и следе в небе, затем, по его словам, он увидел падающий из-за облаков самолёт.

Третий свидетель по имени Геннадий сообщил, что видел попадание в самолёт ракеты. По его словам, след ракеты шёл с земли.

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