Москва, , 10:25 — REGNUM В квартире устроившего стрельбу из окна на юго-западе Москвы следователи обнаружили алкоголь и рецептурное ноотропное средство. Об этом 8 июня сообщила представитель главного столичного управления СКР Юлия Иванова.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружен алкоголь и «Фенибут», — цитирует ее ТАСС.

Уточняется, что данное лекарство используется для активизации обмена веществ в нервных клетках и улучшает мыслительные процессы при неврологических проблемах.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло вечером 7 июня. Возле жилого дома на улице Строителей в Москве мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры. Произведено несколько выстрелов, пострадали два человека.

По данным СМИ, возможным стрелком является Дмитрий Павлов, ранее занимавший пост заместителя руководителя департамента науки и промышленной политики города Москвы.

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