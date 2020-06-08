Джакарта, , 10:14 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что некоторые территории на острове Ява были подтоплены приливами, сообщает Kompas.

Агентство отслеживает приливы в нескольких районах и городах провинции Центральная Ява. Уровень воды местами поднялся выше 250 сантиметров.

В Джакарте жителей призвали быть начеку и предупредили о возможных опасностях, связанных с приливами воды.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 165 км восточнее города Горонтало на индонезийском острове Сулавеси.

Подробнее в материале: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индонезии