Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Неадекватный пациент напал с ножом и ранил двух пенсионеров, лежащих в реанимации Елизаветинской больницы. Об этом 8 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в медицинском учреждении.

Нападение на двух пожилых пациенток реанимационного отделения Елизаветинской больницы произошло глубокой ночью 7 июня.

«В настоящий момент на месте проводятся следственные действия. Потерпевшие — пациенты реанимации», — уточнили агентству в больнице.

Как сообщает телеканал «78», неадекватный 42-летний пациент, которых был госпитализирован с циррозом печени и расширением вен брюшной полости, ударил ножом тяжелобольных 59-летнюю и 61-летнюю пациенток отделения реанимации.