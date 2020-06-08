Алдан, Якутия, , 10:07 — REGNUM В Томмоте Алданского района Якутии сгорел 8 июня жилой дом на восемь квартир.

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К моменту прибытия пожарных горели кровля дома и одна квартира. В результате пожара огнём повреждён дом по всей площади — 360 кв. метров, пишет «Якутия 24».

До прибытия спасателей все жильцы дома самостоятельно покинули квартиры. Пострадавших нет.

Устанавливаются причины пожара и ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве один человек погиб и один спасён на пожаре в жилом доме — в квартире горела мебель.