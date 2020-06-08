Килифи, , 09:55 — REGNUM Семь рыбаков из Танзании, спасенных после того, как их судно опрокинулось в Индийском океане у берегов Кении, были помещены в принудительный карантин в специализированном центре в кенийском округе Килифи. Об этом 7 июня передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, рыбаков спасли сотрудники полиции Кении.

Как сообщил глава Морского управления Кении Джордж Оконго в интервью местной газете Daily Nation, рыбаки были спасены с судна «FV Haina Hollo», зарегистрированного в Танзании.

«Судно следовало из Танги в Пембу 2 июня и перевозило 700 саженцев эвкалипта, однако затем потеряло направление из-за сильного ветра», — заявил Оконго, добавив, что рыбаки были сильно истощены и обезвожены.

Оконго призвал рыбаков соблюдать осторожность, добавив, что сильные ветры будут наблюдаться у побережья вплоть до августа.