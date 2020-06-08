Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:34 — REGNUM В результате убийства пятерых боевиков индийскими военнослужащими в штате Джамму и Кашмир вспыхнули беспорядки. Об этом 7 июня сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел в деревне, расположенной в районе Шопьяна. По данным журналистов, военнослужащие окружили боевиков, которые были ликвидированы.

После столкновений сотни местных жителей вышли на улицы в знак протеста против действий индийских военных.

Напомним, штат Джамму и Кашмир является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. Ввиду того, что здесь проживает преимущественно мусульманское население, в регионе сильны сепаратистские настроения.

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