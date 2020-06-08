Тбилиси, , 09:31 — REGNUM Грузинские моряки, которых ранее захватили в плен пираты в Нигерии, вернулись на родину 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии

«Освобождению моряков содействовали министерство иностранных дел Грузии и государственные структуры Нигерии», — говорится в сообщении.

Напомним, девятерых моряков захватили в феврале возле Нигерии на танкере Alpine Penelope, который ходил под флагом Либерии. Четверо из них являются гражданами Грузии.

Освободили заложников 6 марта. Грузинских моряков доставили домой самолетом, который отправился спецрейсом в Лагос. В Тбилиси их встречала глава Агентства морского транспорта Грузии Тамар Иоселиани.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии освобождены четыре похищенных грузинских моряка