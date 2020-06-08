Флорида, США, , 09:26 — REGNUM Тропический шторм «Кристобаль», который сформировался над Мексиканским заливом, обрушился на побережье юго-восточных американских штатов Флорида и Луизиана. Об этом 8 июня сообщают местные телеканалы.

Согласно их данным, в результате шторма в указанных штатах от сильного ливня подтоплены дороги, а в результате шквалистого ветра повреждены крыши множества домов и оборваны линии электропередачи, в результате чего без электроснабжения остались тысячи местных жителей.

Также власти дали рекомендацию избегать подземных переходов и других мест, где может скапливаться вода. При этом ситуация усугубляется тем, что в мае в данном регионе уже были сильные дожди.

Кроме этого, Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупредил, что шторм «Кристобаль» угрожает подтоплениями в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде и из-за этого в районе Нового Орлеана (штат Луизиана) объявлена добровольная эвакуация.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стало известно, что в общей сложности 53 человека погибли или пропали без вести из-за стихийных бедствий по всему Китаю в мае текущего года.