Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 08:48 — REGNUM В Ленинске-Кузнецком ночью, 7 июня, произошла массовая драка. Её зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Конфликт начался около 1:00 на улице Кирова, рядом с домом № 88, — пишет «Газета Кемерова». — Сначала один участник конфликта нанёс несколько ударов оппоненту, из-за чего последний упал на проезжую часть. Потом к месту происшествия прибежали ещё несколько человек, драка продолжилась и вскоре прекратилась».

СМИ уточнило, что сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.