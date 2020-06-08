Партизанский район, Красноярский край, , 08:44 — REGNUM На территории Партизанского, Манского и Ермаковского районов Красноярского края введён режим ЧС муниципального характера из-за подъёма воды в реках после обильных осадков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, решение принято краевой комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В четырех населённых пункта подтоплены 21 жилой дом и 53 приусадебных участка, а также один социально-значимый объект. Для размещения эвакуированных жителей подготовлены четыре временных пункта.

«Также отмечаются переливы по двум участкам дорог, общей протяжённостью 400 метров. Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселениях имеется запас медикаментов и продуктов питания. В ликвидации последствий удара стихии принимают участие 256 человек, задействовано 74 единиц техники.

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