Сиэтл, США, , 08:41 — REGNUM В США неизвестный на автомобиле въехал в толпу протестующих против произвола полиции. Инцидент произошёл накануне вечером, 7 июня, в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Об этом сообщает портал MyNorthwest.com.

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По данным очевидцев, водитель на большой скорости пронёсся по улице, въехал на машине в баррикаду рядом с участниками протестной акции. Кроме того, сообщают свидетели произошедшего, у него в руках был пистолет. В результате стрельбы погиб один человек, ещё один пострадал. Медики оказали ему помощь на месте и доставили в больницу.

https://twitter.com/jasonrantz/status/1269835631665876992

Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.

Напомним, подобный случай произошел неделю назад. Мужчина, который, по данным СМИ, мог быть выходцем с Украины Богданом Вечирко, заехал на грузовике на закрытый мост в Миннеаполисе, где находились тысячи американцев, протестующих против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Грузовик на полной скорости въехал в толпу, но по счастливой случайности никто не пострадал. Протестующие остановили машину, достали водителя из кабины и избили, но его спасла полиция.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в США, быстро переросшие в беспорядки, вспыхнули после смерти 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в результате жестокого обращения полицейских в ходе задержания в Миннеаполисе.