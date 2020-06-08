Фастов, Украина, , 08:39 — REGNUM В городе Фастов Киевской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трёх человек, сообщила 7 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

«28-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом, подозревается в совершении умышленного убийства родной сестры и двух квартирантов. Также он нанёс многочисленные … ранения своей матери, которая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу», — сказано в сообщении.

Полицию вызвали медики, прибывшие на место происшествия. Задержанный в данный момент находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 15 лет до пожизненного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области в результате ДТП погибли четыре человека. На международной трассе Киев — Чоп столкнулись три легковых автомобиля и грузовик.

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