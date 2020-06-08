Сабинский район, , 09:58 — REGNUM В Татарии 18-летний молодой человек зарезал своих родителей и пытался покончить с собой, сообщает Татар-информ со ссылкой на республиканское управление МВД.

Инцидент произошел в деревне Пукаль Сабинского района. 18-летний сын с ножом набросился на своих родителей. От полученных ранений отец юноши скончался на месте, мать жива, но в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Сын пытался покончить с собой, но остался жив. Его также госпитализировали.

Что стало причиной трагедии пока неизвестно. По словам соседей, семья проблемной не считалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге объявлен в розыск мужчина, который ранил из пистолета родную сестру и зарезал племянника.

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