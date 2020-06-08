Партизанский район, Красноярский край, , 08:34 — REGNUM Спасатели эвакуировали 9 туристов с небольшого острова в Партизанском районе Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, их удалось обнаружить в ходе обследования подтопленных поселений с вертолёта Ми-8.

Группа туристов, в числе которых двое детей, стояла на возвышенности. Все дороги вокруг них были затоплены, а вода подбиралась к палаткам.

«Пилоты посадили вертолет на небольшой сухой «пятачок». Туристы бросили большую часть вещей и поднялись на борт. В Кутурчине остались их палатки и автомобили. Людей успешно эвакуировали в Красноярск», — отметили в ведомстве.

В тот же день спасатели эвакуировали шестерых подростков, оказавшихся отрезанными водой на острове. Замёрзших детей доставили в поселение Мина.

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