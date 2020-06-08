Ровно, Украина, 8 июня 2020, 08:30 — REGNUM На международной трассе Киев-Чоп в районе села Сентябрьское три легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, сообщила 7 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.
Масштабная авария вызвала пробки на трассе. На месте происшествия работают следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове в результате обрушения перил балкона три человека выпали с высоты второго этажа и получили травмы.
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