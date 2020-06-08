Уфа, , 08:27 — REGNUM Шестилетнего ребенка, пропавшего 5 июня, нашли живым в Башкирии. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, для поиска ребенка были подняты по тревоге сотрудники правоохранительных служб, спасатели, следователи и эксперты-криминалисты. Кроме этого, ребенка искали добровольцы и односельчане.

Около 200 человек обследовали водоемы, лесные массивы и другие территории. В поисках задействовали водный транспорт, квадроциклы, вертолет и беспилотники. Ребенка обнаружили 7 июня. После обнаружения мальчика его доставили в районное медицинское учреждение, где врачам предстояло его обследовать.

Отмечается, что ребенок не подвергался насилию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 июня в Салаватском районе в селе Урмантау ушел из дома шестилетний ребенок, который и ранее уходил, но был обнаружен родителями и односельчанами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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