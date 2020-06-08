Барнаул, , 08:22 — REGNUM В Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, однако, чтобы не сорвать голосование по поправкам к Конституции РФ, в регионе уже начали вводить режим послабления. По данным оперативного штаба на 8 июня, в регионе зарегистрировано уже 2390 положительных тестов на SARS-CoV-2. Из них только за последние сутки был подтвержден 71.

У большинства носителей коронавируса (1553) симптомы не проявились, тогда как в 271 случае речь идёт о внебольничной пневмонии и 566 — ОРВИ. Также, судя по официальной информации, в стационарах Алтайского края находится сейчас 55 тяжелобольных пациентов с COVID-19, на аппарате ИВЛ — 21. Всего выздоровели 1026 (888 взрослых и 138 детей) человек. За весь период скончались — 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 9 случаев — иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный прирост новых выявленных носителей коронавируса дают вспышки SARS-CoV-2 в медицинских и социальных организациях Барнаула. В конце прошлой недели сообщалось, что смерть от COVID-19 заведующего отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергея Ходоренко подтверждена официально.

Вскоре после того, как появилась информация о 13 российских регионах, которые могут сорвать голосование по Конституции из-за большого количества новых выявленных носителей коронавируса, губернатор края Виктор Томенко вводит в регионе первый этап снятия ограничений.

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«Смягчение режима ограничительных мер стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет Методические рекомендации санитарных властей Российской Федерации по ключевым показателям — коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда», — пояснили в оперативном штабе Алтайского края.

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