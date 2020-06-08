Багдад, , 08:22 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» по меньшей мере четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака. Об этом 8 июня сообщается в заявлении министерства обороны в Twitter.

По данным ведомства, повстанцы были убиты после того, как были обнаружены разведывательными службами. Авиаудар был осуществлен в районе Авасин.

После налета у убитых были изъяты вооружение, боеприпасы и предметы первой необходимости.

Напомним, повстанцы из Рабочей партии Курдистана имеют укрытия в горной местности северного Ирака, что позволяет им скрываться от преследования со стороны турецких военных.

Тем не менее вооруженные силы Турции регулярно пересекают границу соседнего государства для борьбы с курдскими повстанцами. Жертвами налетов регулярно становится мирное население.

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