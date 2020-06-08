Норильск, Красноярский край, 8 июня 2020, 08:12 — REGNUM После разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края было собрано порядка 2,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси, сообщил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
«Мы собрали 2776 кубометров», — цитирует его ТАСС.
По его словам, объемы будут увеличены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что активная фаза ликвидации последствий масштабного разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет еще около двух недель.
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