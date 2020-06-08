История вопроса

29 мая 2020 года в Норильске произошёл разлив дизельного топлива на проезжую часть автодороги к ТЭЦ-3 на промышленной площадке «Надеждинского металлургического завода». При переезде участка легковым автомобилем возникло возгорание. Инцидент произошёл рядом с площадкой хранения запаса резервного дизельного топлива ТЭЦ-3. 31 мая поступила информация о разгерметизации одного из резервных резервуаров объёмом 30 тысяч кубометров. По предварительной информации, произошёл разлив до 21163 кубометров (17000 тонн нефтепродуктов). Топливо достигло водных объектов. Специалисты приступили к ликвидации последствий происшествия. По оценкам властей Красноярского края, речь идёт об ущербе, который, возможно, исчисляется десятками миллиардов рублей.



