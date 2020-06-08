Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 08:17 — REGNUM В результате перестрелки между военными и боевиками в индийском Кашмире погибли четверо боевиков. Об этом 8 июня сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

По данным источника, боевики первыми открыли огонь по правительственным силам и были убиты ответным огнем. Трое военных получили ранения, в настоящее время им оказывается помощь.

Инцидент произошел в районе Шопьяна. Здесь за последние сутки он стал уже вторым. В общей сложности были ликвидированы девять бандитов.