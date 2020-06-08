Манский район, Красноярский край, , 08:03 — REGNUM Спасатели в Красноярском крае устраняют последствия паводков, начавшихся после продолжительных дождей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, подтоплены дома местных жителей, размыты низменные участки автодорог и железнодорожных путей.

Так, в деревне Колбинский Манского района подтопило 18 жилых домов и 35 приусадебных участков на двух улицах. 79 человек эвакуированы и размещены у родственников и знакомых.

В Партизанском районе из-за подмыва 6 шпальных ящиков железнодорожного полотна нарушено железнодорожное сообщение на участке «Кой — Хабайдак».Поезда в настоящее время идут по объездной дороге. В этом же районе из-за размыва грунтовой дороги отрезанными оказались два села с населением более 500 человек.

«Медикаменты, продукты питания в данных населённых пунктах имеются. В н.п. Мина вода выходит на низменные участки, подтоплено 2-ве улицы 50 домов, в которых проживает 70 человек. В населенный пункт вылетел МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту», — отметили в ведомстве.

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