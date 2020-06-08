Саратов, , 09:47 — REGNUM В Саратове во время пожара в одном из многоквартирных домов Ленинского района погиб 69-летний мужчина. Предварительно, причиной смерти стало отравление продуктами горения, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Около 5 часов утра 7 июня 2020 года жители пятиэтажного дома на улице Малая Елшанская в Саратове заметили возгорание в одной из квартир на четвертом этаже. Пожарным, прибывшим на место, удалось локализовать возгорание. В ходе осмотра квартиры в одной из комнат было обнаружено тело 69-летнего хозяина со следами термического воздействия. Признаков насильственной смерти на теле потерпевшего не выявлено. Очаг возгорания обнаружен на кровати. По версии следствия, причиной возникшего пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению более точной причины смерти мужчины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове 24 апреля в садовом товариществе «Мичуринец» в результате пожара деревянного строения погиб мужчина.

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