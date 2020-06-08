Москва, , 07:56 — REGNUM Мужчина, открывший стрельбу по прохожим в Москве, ранее работал в мэрии города. Об этом сообщили несколько СМИ и Telegram-каналы.

По данным телеканала РЕН ТВ, возможным стрелком является Дмитрий Павлов. Издание «Комсомольская правда» сообщило, что 50-летний Павлов ранее занимал пост заместителя руководителя департамента науки и промышленной политики города Москвы.

ЧП произошло вечером 7 июня. Возле жилого дома на улице Строителей мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры. Произведено несколько выстрелов, пострадали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, стрелок, ранивший двух человек в Москве на улице Строителей, задержан правоохранителями.

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