Нур-Султан, , 07:55 — REGNUM За минувшие сутки количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане возросло до 12 859. Об этом информирует пресс-службу минздрава страны.

Уточняется, что темп прироста числа заразившихся за сутки составляет 1,3%, или 165 человек в абсолютном выражении.

Общее количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане увеличилось до 7376.

Как передавало 7 июня ИА REGNUM, число заражений коронавирусом в Казахстане составляло 12 694 человека.

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