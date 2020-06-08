Кунгур, Пермский край, , 07:52 — REGNUM В Кунгуре Пермского края женщина села за руль автомобиля, не имея водительских прав, и сбила шестилетнюю дочь. Ребёнок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, девушка не убедилась в безопасности маневра и начала движение машины задним ходом. В результате сбила ребенка. Девочка доставлена в больницу. У ребенка перелом ноги.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что водитель не имела права садиться за руль транспортного средства.