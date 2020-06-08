Диярбакыр, Турция, , 07:51 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых человек, обвиняемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 7 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, аресты были произведены в провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке Турции. Поводом к задержанию послужило постановление прокуратуры провинции.

В ходе задержания у обвиняемых были изъяты документы, а также цифровые носители информации. Спецоперация продолжается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана действует на территории Турции свыше 30 лет. Повстанцы сражаются с правительством страны за право создания собственной автономии.