Чита, , 07:39 — REGNUM В Забайкальском крае разыскивают 24-летнего жителя Шилкинского района Андрея Алипченкова. Как сообщает региональное СУ СК РФ, этот человек может быть причастен к кровавой резне, случившейся ночью 8 июня на улице поселка Первомайский Шилкинского района.

Там около 02:30 местного времени от ножевых ранений погиб 16-летний подросток, ещё пятеро госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По данному факту Шилкинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а также ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).