Дамаск, , 07:50 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали члена Рабочей партии Курдистана (РПК), подозреваемого в планировании нападений на мирных жителей в сирийском Телль-Абьяде. Об этом 7 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны в Twitter.

По данным ведомства, курдский повстанец якобы планировал совершить атаку при помощи мотоцикла, начиненного взрывчатыми веществами.

После задержание, если верить турецким силовикам, самодельное взрывное устройство было уничтожено.

Напомним, военные Турции вторглись на территорию Сирии в 2016 году. Целью интервенции стала борьба с курдскими повстанцами, сражающимися с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).