Пермь, , 07:36 — REGNUM В Пермском крае на трассе Кунгур — Соликамск около поселка Усьва Гремячинского городского округа в аварию попал автобус, следовавший по маршруту Алексанровск — Пермь, сообщает ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло 7 июня. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехала на полосу встречного движения и произошло столкновении двух транспортных средств, отмечают СМИ.

«АиФ Пермь«информирует об одном погибшем и одном травмированном в результате аварии. Скончался пассажир автомобиля Renault Duster, водитель с ранениями госпитализирована. В автобусе пострадавших нет.

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