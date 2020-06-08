Новосибирск, , 07:09 — REGNUM Новосибирские следователи проверяют информацию о том, что на мужчину упала остановка общественного транспорта.

Новость об этом ранее появилась в интернете. Сообщалось, что в Первомайском районе Новосибирска из-за порыва ветра упала остановка общественного транспорта. Отмечалось, что металлическая конструкция задела пассажира, ожидавшего транспорт. Он был госпитализирован в больницу.

«По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — уточнили в региональном управлении СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.