Шушенский р-н, , 07:03 — REGNUM Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Тело девочки, проживавшей в селе Нижняя Коя было обнаружено 1 июня. По подозрению в причастности к преступлению задержаны двое местных жителей 25 и 19 лет.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «Комплексного центра обслуживания населения «Шушенский» по статье «халатность». По предварительным данным, они знали, что семья девочки находилась в социально-опасном состоянии, но не уделили должного внимания профилактической работе, «что послужило причиной совершения особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки».

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