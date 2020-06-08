Шушенский р-н, , 06:40 — REGNUM В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в причастности к изнасилованию и убийству 12-летней девочки, проживавшей в селе Нижняя Коя Шушенского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, тело жертвы со следами насилия было найдено 1 июня.

В тот же день по горячим следами был задержан местный житель, которому предъявили обвинение с изнасиловании и убийстве малолетнего ребёнка. 25-летний мужчина уже дал признательные показания и заключён под стражу.

Чуть позже по результатам экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей, удалось установить личность второго подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который также частично признал вину.

«В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — добавили в следствии.

Читайте также: Жителя Алтая отправили в колонию за изнасилование девочки