Чита, , 06:38 — REGNUM Забайкальские следователи раскрыли убийство пятнадцатилетний девочки, совершённое в апреле 2020 г. Как сообщает региональное СУ СК РФ, побои и смертельное ножевое ранение в шею ребёнку нанёс собственный отец-рецеивист. При этом свою вину он намеревался возложить на свою 17-летнюю сожительницу.

Освободившись в конце 2019 г. из мест лишения свободы, отец вёл антиобщественный образ жизни: нигде не работал и систематически злоупотреблял спиртным, нередко употреблял спиртное со своей несовершеннолетней дочерью.

«В ходе конфликта с дочерью злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 15-летнюю девушку кулаком и ногами, а затем ударил ножом в шею», — сказано в официальном сообщении.

Известно, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.