Петропавловск-Камчатский, 8 июня 2020, 06:29 — REGNUM Паводковая ситуация резко ухудшилась на Камчатке. Уровень воды в реке Большая Воровская в Соболевском районе превысил 3 метра. Вода заливает частные подворья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
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«Наблюдается затопление тундровой зоны в окрестностях села Соболево, нескольких придомовых территорий, расположенных в пойме реки. При достижении критических значений, выше 325 см, под затопление могут попасть 18 домов частного сектора и участок дороги протяженностью до двух км», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
При сохранении снега в горах, прогнозируемом повышении температуры воздуха, осадках, снеготаянии угроза опасного гидрологического явления на реке Большая Воровская сохраняется. Утром 7 июня уровень воды достиг 320 см.
Спасатели круглосуточно мониторят ситуацию и готовы помогать людям.
Как сообщало ИА REGNUM, село Парень в Пенжинском районе на севере Камчатки эвакуируют из-за угрозы наводнения.