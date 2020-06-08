Кемерово, , 06:21 — REGNUM В некоторых населённых пунктах Кузбасса накануне, 7 июня, выпал крупный град. Пострадали огороды.

Так, по данным «Газеты Кемерова», град обрушился на некоторые районы Новокузнецка, Киселёвск. Градины достигали в размере 2 см.

«Расстроенные дачники присылают в редакцию фотографии последствий разгула стихии, — пишет city-n.ru. — Сегодня, после трёх часов дня крупный град побил все посадки в Карлыке».

«Фотографии со следами стихии в районе Верхнего Редакого в редакцию прислали новокузнечане, — пишет Новокузнецк.ru. — По данным очевидцев град был частым и тяжёлым, но сами крупинки не слишком большие. По размеру град был величиной около 1,5 см».

При этом, по прогнозам Кемеровского гидрометцентра, сегодня, 8 июня, в Кузбассе ожидаются кратковременные дожди, грозы, днём возможен град, ночью и утром туман.