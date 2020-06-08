Мехико, , 06:15 — REGNUM Спецрейс компании Azur Air с гражданами РФ на борту покинул международный аэропорт Мехико и направился в Москву. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский, передает ТАСС.

Сообщается, что спецрейс вернет в Россию 100 человек, среди них находятся трое детей и три иностранца.

Также уточняется, что вывозной борт приземлится в Москве в районе 18:00 8 июня.

Как передавало 6 июня ИА REGNUM, вывозной борт авиакомпании Azur Air следуя по маршруту Буэнос-Айрес — Сантьяго — Гавана — Москва, вернул граждан России из Уругвая.

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