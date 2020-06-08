Улан-Удэ, , 06:08 — REGNUM В Бурятии объявили в розыск 11-летнего мальчика, который ушёл от родственников в Улан-Удэ утром 7 июня и до сих пор не вернулся. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Он был одет в синюю майку, бежевые бриджи и синие кроссовки. Как отмечается, мальчик ранее не раз уходил из дома.

«Приметы: европейской внешности, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые», — добавили в министерстве.

Напомним, утром 4 июня в лесу под Улан-Удэ нашли четырёх подростков, накануне ушедших для сбора черемши. Как сообщало ИА REGNUM, к утру один из мальчиков вышел на связь и описал место, где они находятся. Благодаря названным ориентирам их удалось найти в лесу соседнего района.

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