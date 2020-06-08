Чита, , 06:03 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса продолжает шириться в Забайкальском крае. По данным оперативного штаба на 8 июня, общее количество выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 достигло 1634. Не обошлось без новых жертв.

«За сутки в моностационарах зафиксированы ещё два летальных случая. Скончались мужчины 50 и 62 лет, у обоих был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания», — сказано в официальной информации.

Всего в крае зафиксировано 29 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

«Процент занятости коек в крае — 69 процентов, по Чите — 62,5 процентов, по районам края — 30 процентов», — отметила зампред краевого правительства Аягма Ванчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в моностационарах скончались 65-летняя женщина и 66-летний мужчина. У пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания.

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