Балтимор, США, 8 июня 2020, 05:57 — REGNUM Число инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в мире увеличилось до 7 007 958 человек. Об этом свидетельствуют данные монитора Университета Джонса Хопкинса.
Количество вылечившихся пациентов составляет — 3 140 718.
На данный момент произошло 402 699 смертей пациентов, ранее заразившихся коронавирусом.
В пятерку стран с наибольшим числом заразившихся входят США — 1 941 978, Бразилия — 691 758, Россия — 467 073, в Великобритания — 287 621, в Индия — 257 486.
Как передавало 7 июня ИА REGNUM, число заражений вирусом в мире достигло 6 855 858.
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