Иркутск, , 05:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 8 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 3083 человека, причём 206 добавились только за последние сутки.

Такой прирост дают вспышки коронавируса среди вахтовиков в Усть-Куте и Бодайбо: из 2223 пациентов в инфекционных отделениях стационаров их количество составляет 1247 человек. Только 831 носитель коронавируса выздоровел. Также известно, что в Приангарье произошло 15 смертей носителей SARS-CoV-2, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье насчитывается уже 14 жертв коронавируса.

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