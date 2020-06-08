Сургут, Югра, , 05:00 — REGNUM В Сургуте гражданин избил прибывшего спасать его врача скорой помощи. Об этом сообщает агентство «К-Информ».

Инцидент произошёл днём 6 июня. На бордюре у дома по ул. Геологическая, 13 города Сургута сидел мужчина, которому стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Медик сопроводил гражданина для осмотра в автомобиль, но пациент внезапно напал него. Врача госпитализировали в травмоцентр Сургута, наложили ему несколько швов. Пьяного пациента вместо больницы отправили в полицейский участок.

Отмечается, что пострадавший 55-летний врач скорой помощи имеет более чем 30 стаж работы и коллеги отзываются о нём, как о чутком профессионале.