Владивосток, , 05:02 — REGNUM В Артёме Приморского выясняют личность мужчины на видео в соцсетях, который разлёгся в чаше «Вечного огня» на мемориале жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, при этом он курил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Видео с осквернителем Вечного огня появилось 7 июня 2020 года. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности мужчины и выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в СУ СК РФ по Приморью.

На плитах мемориального комплекса выбиты инициалы 1764 воинов-артёмовцев. Люди в соцсетях под видео с вандализмом оставляют разгневанные комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование фактов осквернения Вечного огня в Свердловской и Московской областях.

29 мая в Нижнем Тагиле подростки залили водой «Вечный огонь» на площади Славы, а в городе Одинцово Московской области, трое молодых людей якобы разогревали что-то на «Вечном огне».