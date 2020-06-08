Карачи, Пакистан, , 04:50 — REGNUM Многоэтажное жилое здание обрушилось в городе Карачи на юге Пакистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Хадда. В результате происшествия погиб один человек, еще десять получили различные травмы. Местная полиция отмечает, что под обломками здания до сих пор находятся люди, сейчас ведется спасательная операция. Район возле обрушенного здания пока оцеплен полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в египетском городе Александрия обрушился балкон на 17-м этаже жилого дома. В результате происшествия пострадали три человека, еще трое погибли.

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